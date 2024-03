São Carlos Bulldogs inicia preparação para o Paulista e busca novos jogadores

Em busca de novos talentos, a equipe está com os treinos abertos para todos os interessados - Crédito: Divulgação

A equipe do flag football do São Carlos Bulldogs começou a preparação para a disputa do Campeonato Paulista de Flag. O time irá disputar duas modalidades: feminino 5x5 e masculino 8x8.

Em busca de novos talentos, a equipe está com os treinos abertos para todos os interessados que queiram aprender mais sobre o esporte. Os atletas preparam uma série de atividades físicas e técnicas para ensinar o público sobre o flag football.

Os treinos de ambas as categorias ocorrem no campo da Universidade de São Paulo (USP), de quarta-feira, das 19h30 às 21h30, e no sábado, das 9h30 às 11h30.

Os interessados devem comparecer com roupas leves e preferencialmente chuteiras.

Nesta temporada, a equipe feminina estreia no dia 14 de abril, em São José do Rio Preto, contra o Caipiras Flag Football e o Guarani Indians. Já o masculino joga a primeira partida no dia 21 de abril, em São Carlos, contra o Batatais Ghosts.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do São Carlos Bulldogs, no Facebook e no Instagram.

Flag football

O flag football é um esporte derivado do futebol americano que tem ganhado cada vez mais popularidade no país e no mundo. As regras básicas são similares, mas em vez de derrubar o jogador com a bola no chão, o defensor deve retirar uma fita (flag) que o adversário carrega para que a jogada termine. Os atletas usam um cinto, onde as duas flags estão presas por um velcro.

O flag foi desenvolvido para minimizar lesões que o futebol americano tradicional poderia trazer e para baratear a prática do esporte. O esporte é considerado democrático, pois pessoas de diferentes portes físicos estão aptos a prática. Em 2028, o flag irá se tornar um esporte olímpico nos jogos que serão disputados em Los Angeles.

São Carlos Bulldogs

O time surgiu em 2009 e, inicialmente, era formado por universitários. Em 2013, a equipe masculina foi oficialmente fundada e passou a disputar competições oficiais. Dois anos depois, foi a vez das meninas criarem um time e passaram a disputar os mesmos torneios.

Em toda a história, o Bulldogs possui quatro conquistas: Paulista 2017, Liga Universitária de Futebol Americano em 2014 e 2017 no masculino, e Liga Universitária de Futebol Americano em 2015 pelo feminino.

Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista de Flag Football de 2024 é dividido em duas conferências: Metrópoles e Caipira. O feminino 5x5 reúne 19 equipes e o masculino 8x8 com 16 times.

Durante o ano, todos os times disputaram 6 jogos durante a primeira fase. 6 equipes de cada conferência se classificaram para os Playoffs. O campeão Paulista será definido no Sampa Bowl, no confronto entre o vencedor da Metrópoles e da Caipira.

Leia Também