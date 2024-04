São Carlos Bulldogs estreia no Paulista de Flag Football 8x8

São Carlos Bulldogs estreia no Paulista e quer vencer o Batatais no Zuzão - Crédito: Alfa Sports

O time masculino do São Carlos Bulldogs estreia neste domingo, 21, no Campeonato Paulista de Flag Football 8x8, quando encara o Batatais Ghosts. A partida será realizada no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, a partir das 10h30. Outros dois jogos também serão realizados: às 8h30, Guarani Indians enfrenta Avaré Scorpions, e no último jogo do dia, Piracicaba Titans joga contra o Ribeirão Preto Alligators, às 13h30. A entrada é gratuita.

Bulldogs e Ghosts estão no Grupo Oeste da Conferência Caipira, junto com Piracicaba Titans e Ribeirão Preto Alligators.

Na última temporada, os Bulldogs chegaram a final da conferência. Mais informações sobre os jogos podem ser obtidas pelo instagram do Bulldogs:@sancabulldogs

Campeonato Paulista de Flag 8x8

O Campeonato Paulista de Flag Football de 2024, da modalidade masculino 8x8, reúne 16 equipes do estado de São Paulo. Os times foram divididos em duas conferências: Metrópoles e Caipira.

Ao longo do ano, todos os times disputaram 6 jogos durante a primeira fase. 6 equipes de cada conferência se classificaram para os Playoffs. O campeão paulista será decidido no Sampa Bowl, onde o vencedor da Conferência Metrópoles enfrentará o da Conferência Caipira

São Carlos Bulldogs

O time surgiu em 2009 e, inicialmente, era formado por universitários. Em 2013, a equipe masculina foi oficialmente fundada e passou a disputar competições oficiais. Dois anos depois, foi a vez das mulheres criarem um time e passarem a disputar os mesmos torneios.

Em toda a história, o Bulldogs possui quatro conquistas: Campeonato Paulista de 2017, Liga Universitária de Futebol Americano em 2014 e 2017 no masculino, e Liga Universitária de Futebol Americano em 2015 no feminino.

Flag football

O flag football é um esporte derivado do futebol americano que tem ganhado cada vez mais popularidade no país e no mundo. As regras básicas são similares, mas em vez de derrubar o jogador com a bola no chão, o defensor deve retirar uma fita (flag) que o adversário carrega para que a jogada acabe. Os atletas usam um cinto, onde as duas flags estão presas por um velcro.

O flag football foi desenvolvido para minimizar lesões associadas ao futebol americano tradicional e para reduzir os custos da prática esportiva, já que os equipamentos são caros. O esporte é considerado democrático, pois pessoas de diferentes portes físicos estão aptas à prática. Em 2028, o flag football se tornará um esporte olímpico nos Jogos que serão disputados em Los Angeles.

