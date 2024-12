São Carlos brilha na final da Copa Paulínia PKS de BMX

Compartilhar no facebook

Pilotos de equipe são-carlense se destacam em competição estadual - Crédito: Divulgação

Terminar a temporada com pilotos entre os melhores colocados do ranking paulista significou como meta cumprida para a equipe Pedala São Carlos Racing que participou da quinta e última etapa da Copa Paulínia PKS de BMX Racing, realizada sábado, 30, em Paulínia.

Conforme prometido pelos organizadores, o evento foi uma grande festa, onde todos os campeões do ranking em cada categoria, recebeu troféu, um quadro PKS e camisa de campeão do ano.

Em um dia ensolarado e bem quente, os atletas da Pedala São Carlos Racing, se destacaram e trouxeram expressivos resultados para nossa cidade.

Nesta etapa a equipe contou com a participação dos seguintes atletas:

Helena Gabriela Almeida Carvalho, categoria Pré-Bike

- Campeã da 5° etapa

- Campeã do ranking

Bruno de Oliveira Carvalho, categoria novatos 30/39 anos.

- Vice-Campeão da 5° etapa

- Campeão do Ranking

Lidiane Souza Almeida Carvalho, categoria woman 30/39

- 4° colocada na 5° etapa

- 3° colocada no Ranking

Gustavo Pires Toretti, categoria Boys 9/10 anos

- 7° colocado na 5° etapa

- 4° colocado no Ranking

Pedro Augusto Almeida Carvalho, categoria Boys 13/14 anos

- 8° colocado na 5° etapa

- 8° colocado no Ranking

O piloto José Felipe Barcele Opini, que vinha liberando o ranking até a 4° etapa não pode participar da final por uma lesão no ombro. Gabriel Henrique Marchet Duarte também não pode participar por conta de uma fratura no punho após uma queda na 4° etapa.

A equipe fecha o ano com chave de ouro e os responsáveis agradecem a todos os atletas e pais que se dedicam dia após dia para que a cidade possa trazer a cada dia mais destaque para São Carlos no BMX.

Já no domingo, 1, a equipe teve seu atleta Jocimar Waldemar que se destacou na competição de MTB, For Statuon MTB realizada em Americana, obtendo o 3° lugar na categoria Sport sub 45.

