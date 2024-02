São Carlos brilha na Copa Paulínia PKS de BMX

SIGA O SCA NO

Time são-carlense brilhou na competição realizada em Paulínia - Crédito: Divulgação

A equipe Pedala São Carlos Racing esteve presente neste domingo, 25, na primeira etapa da Copa Paulínia PKS de BMX em Paulínia. A competição reúne os melhores pilotos do Estado nesta modalidade esportiva.

O time são-carlense levou os pilotos José Felipe Barcelli Opini na categoria Boys 9 anos, Gabriel Henrique Marchetti Duarte na Boys 13/14 anos, Pedro Augusto Almeida Carvalho na Boys 13/14 anos, Helena Gabriela Almeida Carvalho na categoria pré-bike competição, Lidiane de Souza Almeida Carvalho na categoria Woman 30+ e Bruno de Oliveira Carvalho na categoria novatos 30/39 anos.

Em um evento esportivo muito bem organizado e com uma estrutura surpreendente, mais de 250 pilotos estiveram competindo em mais de 40 baterias nas classificatórias e algumas com semifinais e também finais, totalizando mais de 200 baterias no total.

Os pilotos da equipe Pedala São Carlos Racing obtiveram bons resultados, trazendo para nossa cidade, nesta primeira etapa, resultados expressivos.

Os resultados foram os seguintes:

José Felipe Barcelle Opini - campeão boys 9 anos

Helena Gabriela Almeida Carvalho - campeã pré-bike competição.

Bruno de Oliveira Carvalho - 3° novatos 30/39 anos

Lidiane de Souza Almeida Carvalho - 6° woman 30+

Gabriel Henrique Marchetti Duarti e Pedro Augusto Almeida Carvalho, ficaram nas classificatórias.

No próximo domingo, 3, a equipe Pedala São Carlos Racing, fará sua estreia na primeira etapa do Campeonato Paulista de BMX, que acontece em Indaiatuba.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também