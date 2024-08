São Carlos adia sonho inédito de ir à semifinal do Paulista

Nervosismo e ansiedade: H7 Esportes cometeu erros em demasia e adiou o sonho da classificação à semi do Paulista - Crédito: Divulgação

Não foi dessa vez que São Carlos pode comemorar uma inédita classificação para a semifinal do Campeonato Paulista de Handebol Feminino. O sonho, porém, não acabou. Apenas foi adiado e pode ser definido neste sábado, 24.

A concretização do sonho não ocorreu devido a derrota da H7 Esportes São Carlos na noite desta quinta-feira, 22 quando, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho perdeu para Jundiaí por 29 a 19 (17 a 9). De acordo com o técnico Antonio Carlos Rodrigues, as jogadoras sentiram a pressão pela necessidade da vitória e a ansiedade e o nervosismo falaram mais alto.

“A quantidade de erros da equipe de São Carlos definiram a partida. Jundiaí teve uma aproveitamento das oportunidades muito maior que São Carlos e levou a vitória”, sintetizou o treinador.

Antonio Carlos não jogou a toalha. Ele acredita que neste sábado, 24, as atletas poderão dar a volta por cima e lutar pela classificação, pois resta uma pequena chance. “Agora a H7 Esportes vai para o jogo contra Itatiba com a obrigação de vencer para manter as chances vivas na competição”, afirmou.

A partida decisiva acontece a partir das 19h, no ginásio municipal de esportes Oscar Luís N. Camargo, em Itatiba.

Situação complicada

As chances da H7 Esportes à semifinal, existem, mas são complicadas. Inicialmente tem que vencer Itatiba, na casa do adversário, por uma boa margem de gols e igualar em vitórias na competição.

Posteriormente, com a calculadora nas mãos, Antonio Carlos e atletas torcerão para que Pinheiros, Sorocaba e Jundiaí também vençam Itatiba e por placares dilatados.

Caso aconteça toda essa engenharia de resultados, como H7 Esportes e Itatiba terminarão empatados em pontos (e vitórias), a definição da última vaga a semifinal sairá atrás do saldo de gols.

