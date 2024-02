São Carlos acumula quinta derrota na Superliga B

Time são-carlense não sabe o que é vencer na Superliga: cinco jogos e cinco derrotas - Crédito: Jonas Bezerra

O público que foi ao ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, na noite de sexta-feira, 16, para acompanhar o jogo entre São Carlos e Tijuca TC/RJ, válido pela quinta rodada da fase de classificação da Superliga B Feminina, assistiu a um grande jogo de vôlei.

Embora ainda não tenha vencido na competição, a jovem equipe são-carlense acumulou a quinta derrota consecutiva no torneio nacional. Na última colocação e diante da tradicional equipe carioca, a equipe são-carlense perdeu por 3 sets a 1.

As atletas orientadas por Alexandro Pan fizeram um primeiro set equilibrado e venceram em 25x23. Com o apoio do bom número de torcedores, que compareceu ao ginásio e mesmo apresentando um melhor volume de jogo em relação às partidas anteriores, São Carlos não conseguiu segurar o placar e os três sets seguintes foram do Tijuca. A equipe carioca sobressaiu na parte final e venceu por 25x19, 25x18 e 25x18 e, assim, encerrou a partida em 3 a 1.

São Carlos volta a jogar nesta terça-feira, 20, diante do Recife Vôlei, na capital pernambucana. O confronto acontece às 20h, no ginásio municipal de esportes Geraldão.

São Carlos jogou com: Ana Breder (líbero), Ariane(oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Larissa (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) Mila (ponteira) e Thábata (ponteira). Técnico: Alexandro Pan.

