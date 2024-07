São-carlenses sagram-se campeãs no PWRD By Coffee Games

São-carlenses comemoram o título em competição de CrossFit - Crédito: Divulgação

O CrossFit de São Carlos mostrou força no PWRD By Coffee Games, realizado de 19 a 21 de julho no estádio municipal Dr. Fernando Costa, em Espírito Santo do Pinhal

As atletas Danielle Nartes (contadora), Andressa Lohaine Cezar (corretora de seguros) e Flávia Schiabel (dentista), sagraram-se campeãs na categoria Scale. Elas venceram 74 trios de várias regiões do país.

“Fomos para nos desafiar e com a nossa união, nossa parceria e nosso empenho conseguimos conquistar o primeiro lugar”, comemoraram as campeãs.

Profissionais liberais no dia a dia, o trio são-carlense disse que iniciaram no CrossFit para buscar qualidade de vida e consideram a modalidade dinâmica, desafiadora e a cada dia, um treino diferente.

“O CrossFit agrega muitos benefícios tanto de saúde física quanto mental. Ele trabalha muita força, cárdio e mobilidade, contribuindo para que envelheçamos com muita saúde e disposição”, informaram as são-carlenses, afirmando que a rotina de treino é seis vezes por semana e duração de 50 min cada aula por dia.

Animadas com a conquista do título, Danielle, Andressa e Flávia garantem que irão competir novamente. Mas não revelam em qual categoria será e qual será o próximo desafio. “A certeza é quando competirmos, vamos dar nosso melhor para buscar novamente o pódio”, prometeram.

