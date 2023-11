São-carlenses participam de seletiva nacional em São Paulo

Sebá ao lado de um dos representantes são-carlenses: expectativa positiva - Crédito: Divulgação

Até o dia 3 de dezembro, domingo, acontece no Clube Paineiras do Morumbi, em São Paulo, a seletiva nacional de base do Campeonato Brasileiro Interclubes de Judô

A competição conta com a participação de aproximadamente 1.500 atletas de todo Brasil e visa selecionar os melhores atletas do país nas classes sub21 e sub18 para disputar as competições nacionais e internacionais da temporada 2024.

Os professores Sebá e Caio Satoshi estarão acompanhando dois atletas de São Carlos no evento: Arthur Bassi, sub18 até 81kg e Matheus Rurali, sub21 até 73kg.

De acordo com Sebá, os atletas tiveram sucesso nas competições estaduais e nacionais de 2022 e 2023, e participam do evento como favoritos à conquista do título e estar nas principais competições da modalidade no próximo ano no pais.

