São-carlenses participam de capacitação de basquete em evento realizado em São Paulo

O professor de basquete Nivaldo Carlos Meneghelli Júnior, acompanhado de seu filho, Daniel Meneghelli estiveram sábado, 25, das 9h às 20h, no Colégio Salesianos Santa Terezinha, em São Paulo, participando do Encontro de Licenciados, promovido pela NBA Basketball School. O evento reuniu, em dias separados, professores, técnicos e licenciados de escolas de basquete de todo o país.

O encontro foi com o intuito de capacitar os profissionais que seguem a filosofia de trabalho da NBA Basketball School. Hoje, seis mil jovens utilizam o método de aprendizado de basquete proporcionado pela escola.

“Pudemos agregar novos conhecimentos e atualizações sobre a modalidade esportiva e ter conhecimento das novidades para a temporada 2020”, disse Meneghelli.

Ainda de acordo com Meneghelli, um dos pontos abordados no encontro realizado em São Paulo foi quanto a disciplina, um dos pilares da NBA Basketball School. “Posso afirmar com certeza que este novo método de ensino veio para ficar no Brasil. A forma de aprendizado valoriza muitos os alunos. Se ele se tornar um atleta de alto rendimento será fruto de sua determinação, empenho e foco”, comentou.

PERSONALIDADES

Durante a realização do encontro, Meneghelli disse que várias personalidades do esporte estiveram presentes. Dentre eles o jogador de vôlei da praia Emanuel, medalhista olímpico que proferiu uma palestra onde abordou a sua família e carreira.

“Procurou mostrar a luta para se tornar um atleta e os obstáculos que passou quando buscava um lugar ao sol”, disse Meneghelli.

