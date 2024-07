São-carlenses estão na final do Campeonato Paulista de Boxe

SIGA O SCA NO

São-carlenses estarão em ação na fase final do Campeonato Paulista de Boxe - Crédito: Divulgação

Dividido em três etapas, está sendo realizado o Campeonato Paulista de Boxe, cujas finais acontecem neste sábado, 27 e três são-carlenses, que integram a Michel Perez Boxing Team, se qualificaram para a disputa do título máximo. Os combates acontecem na Garrido Boxe.

Sob o comando do técnico Michel Perez, estarão em ação Kayo Mendonça Carvalho na categoria 63 quilos classe cadete 15 anos; César Giácomo categoria 66 kg classe cadete 15 anos e Eloisa Vicente Biondo categoria 75 kg classe cadete 15 anos.

Após as finais, a Federação Estadual de Boxe irá fazer a convocação para o Campeonato Brasileiro que será realizado em Foz do Iguaçu/PR e de acordo com Michel, os três são-carlenses tem grandes chances de estarem na seleção de São Paulo.

