São-carlenses estão na contagem regressiva para o 16º Transcatarina

A cidade de Fraiburgo mantém a tradição e, pela 16ª vez sedia a largada. E como destino, os participantes rumarão para Jaraguá do Sul, que pela quarta vez montará o palco da festa da chegada. Os outros municípios anfitriões são Caçador e São Bento do Sul.

www.transcatarina.com.br e, de acordo com o diretor geral do Transcatarina, Edson João da Costa, restam poucas vagas. Até o momento estão confirmados mais de 250 veículos, com pessoas de 16 estados e mais de 150 munícipios. As inscrições seguem abertas pelo site

“Caso o off-roader se interesse por alguma categoria, pedimos que faça contato conosco para ver a disponibilidade em alguma categoria que se aproxime do seu perfil, afinal, queremos que todos participem desta aventura que, todos os anos, oferece experiências únicas e deixa saudade”, orienta Costa.

São Carlos presente

São Carlos está entre as mais de 150 cidades confirmadas no Transcatarina 2024, e segue representada pelas duplas Reginaldo Aparecido David e Eliandra de Cássia David, Luis Claudio Karpenko Benedetti e Luca Aguiar Benedetti, e Aldoir Roque Sangalli e Rosemeri do Carmo Petri Sangalli. Eles vão encarar os desafios da categoria Passeio Radical 03.

Espaço para todo mundo

Os primeiros a darem vida ao 16º Transcatarina são os pilotos e navegadores do rally de regularidade, que estarão divididos nas categorias Máster, Graduados, Turismo, Turismo Iniciante e Turismo Light. No dia 03, abre a secretaria de prova no Hotel Renar para receber os competidores. No dia 04, será dada a largada para buscar o título de 2024, com três etapas sequentes até o dia 06, onde os campeões serão conhecidos.

No domingo, 07, é a vez de dar espaço ao Rally da Inclusão – uma ação social que tem por objetivo oferecer às crianças e adolescentes com algum tipo de comprometimento intelectual e cognitivo, a chance de viver o universo do fora-de-estrada e as sensações experimentadas por pilotos e navegadores.

E depois, no dia 09, entram em ação os pilotos, navegadores e zequinhas que buscam pelas emoções das categorias de Turismo: Adventure 01, 02 e 03, Radical 01, 02, 03 e 04, e Expedition. E aí tem adrenalina para todos os gostos! Desde as trilhas mais pesadas – com obstáculos que parecem ser intransponíveis (mas não são, pois os participantes são temidos e não desistem), às trilhas com obstáculos nem tão pesados, mas bem radicais, até aquela trilha bem leve, sem muitos desafios, onde o prazer das pessoas está em acelerar na terra e apreciar o visual.

O Transcatarina se espalha por diversas trilhas, com vários carros 4x4 e pessoas descobrindo o melhor de Santa Catarina, entre as regiões do Vale dos Imigrantes e Vale dos Encantados até alcançar Jaraguá do Sul, no dia 13. A festa da chegada será no Parque Municipal de Eventos.

A receita do Transcatarina aplicada em 2023 deu certo! Portanto, desta forma seguirá em 2024, com a 16ª edição do evento, considerado um dos maiores encontros do fora-de-estrada nacional. Serão dez dias – de 03 a 13 de julho, com programação exclusiva para os participantes do rally de regularidade (competição) e outra para os inscritos nas categorias de Turismo (passeios). Destacando ainda, o Rally da Inclusão, destinado às crianças e adolescentes com algum tipo de comprometimento intelectual e cognitivo.