São-carlenses disputarão a final do Campeonato Paulista de Judô

Judô são-carlense vai estar em ação no Paulista em São Bernardo - Crédito: Divulgação

O ginásio municipal de esportes Adib Moyses Dib, em São Bernardo do Campo, será palco, novamente, da final do Campeonato Paulista de Judô. Dessa vez será na categoria Aspirante (até faixa verde – do sub 9 até adulto).

São Carlos estará representada por quatro atletas da Fábrica de Campeões que conseguiram a classificação. Outros dois qualificados, não poderão participar, sendo um por lesão durante a preparação e outro por compromissos pessoais.

Vão em busca do título Lucas Curila (sub9), Gabriel Faria (sub18) e Yasmim Borges e José Colombera (adulto). “Os judocas têm chances reais de serem campeões, devido aos resultados que apresentaram ao longo da temporada e a intensa carga de treinos semanais”, disse o professor Sebá que, ao lado de Caio Cunha irão acompanhar e orientar os atletas. “Nossa meta é trazer quatro medalhas de ouro e temos consciência que os atletas estão bem treinados e fizeram boas competições esse ano”, comentou Sebá.

