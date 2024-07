São-carlenses conquistam prêmios no Rodeio de Santa Lúcia

SIGA O SCA NO

Pódio são-carlense: quatro peões da cidade conquistaram prêmios no Rodeio de Santa Lúcia - Crédito: Divulgação

Oito segundos que duram uma eternidade para quem pratica a montaria. E quatro são-carlenses fizeram bonito no Rodeio de Santa Lúcia, realizado de 27 a 30 e julho na atraente cidade do interior paulista.

Na modalidade Cutiano, onde os cavaleiros tem que se segurar pelo menos por 8 segundos montado em um cavalo/égua, quatro são-carlenses brilharam na tradicional festa de peão de boiadeiro;

Luiz Otávio Laureano montando Fricote, foi vice-campeão, enquanto que Alessandro Teodoro montando a égua Flor do Campo ficou em terceiro lugar. Welliton Lazarini montando Cigana, foi o quarto colocado e Gabriel Suttani, montando Satélite ficou em quinto lugar. Wilson Bezerra, de Américo Brasiliense, montando Sabatina, ficou com o título de campeão do Rodeio.

O Rodeio de Santa Lúcia foi realizado durante três dias e reuniu vários competidores de toda a região. As finais ocorreram domingo, 30, com cinco montarias em cavalos.

Outro destaque que ficou para São Carlos, ficou por conta da Tropa Conquista, composta por 15 animais. Ela é de propriedade de Alexandre Teodoro (Xandão) levou a fivela de melhor animal com a égua Sabatina que conquistou as melhores notas em todas as competições que ela participou.

