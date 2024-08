São-carlenses conquistam medalhas no Campeonato Paulista de Judô

Judô são-carlense fez bonito e aumentou coleção de conquistas - Crédito: Divulgação

A cidade de Itapecerica da Serra foi palco no dia 18 de agosto, do Campeonato por Faixas da Federação Paulista de Judô. O evento, reuniu atletas acima da categoria sub18 e contou com a participação de mais de 710 inscritos, distribuídos em categorias de peso e faixas.

17 judocas da Fábrica de Campeões participaram do evento, e seis deles conquistaram um lugar ao pódio. Acompanhados e orientados pelos técnicos Caio Cunha e Sebá, tiveram uma participação expressiva no tradicional evento.

As três medalhas de ouro vieram através de Yasmim Borges, na faixa amarela até 52kg, José Carlos Colombera, na faixa verde até 66kg e Juliana Rodrigues, na faixa verde até 48kg. “Tivemos duas medalhas de prata, a atleta Raphaeli Freitas, na faixa amarela até 70kg, do Adryan Gregorini, na faixa amarela acima de 100kg. E uma medalha de bronze na categoria faixa preta acima de 100kg, do atleta Luís Guilherme Pennati, que já foi campeão do evento em edições anteriores”.

Os demais atletas, Bira, Bianca, Nulian, Vinicius, Diego, Viviane, Vitória, André, Arthur, Guilherme e Mayrha, fizeram excelentes lutas, porém, por conta principalmente da ansiedade e tensão da competição, desta vez não conseguiram subir ao pódio.

De acordo com Sebá, os atletas seguem com a preparação para o próximo desafio que será o Paulista Inter Regional que acontecerá em Campo Limpo Paulista, onde buscarão vaga para a final do Campeonato Paulista, tendo que ficar entre os três melhores de cada categoria para garantir a vaga na final Estadual.

