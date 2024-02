São-carlenses brilham em torneio em Ribeirão Preto

Atletas comemoram com o técnico Thiago (ao centro) as medalhas conquistadas em Ribeirão Preto - Crédito: Divulgação

Mais dois atletas de São Carlos brilharam no último final de semana e colocaram a cidade em destaque. Agora no Jiu-Jitsu. Ambos retornaram com a medalha de ouro no peito. A competição foi realizada sábado, 24.

Os atletas são-carlenses Caio Ramos e Claudinei Custódio da Silva Junior da equipe de jiu-jitsu Thiago Teodoro participaram do São Paulo Summer, em Ribeirão Preto e alcançaram ótimos resultados.

Caio foi vice-campeão da categoria faixa azul adulto pesadíssimo e Claudinei foi campeão da categoria faixa roxa pesadíssimo e venceu ainda uma luta casada com um atleta faixa marrom da mesma categoria de peso.

