São-carlense vence o Rio Summer Internacional Open

Em fase de preparação, Gustavo Berti conquistou título no Rio de Janeiro - Crédito: Divulgação

O atleta são-carlense Gustavo Henrique Berti, treinado pelo mestre Denis Catharina, e representante da equipe CT Coliseu, com o intuito de buscar uma preparação adequada para a temporada 2025, foi convidado a realizar uma pré-temporada em janeiro em Poço Fundo, interior de Minas Gerais, junto com seu colega Luís Miguel Vital que compete pela equipe comandada pelo mestre Gledison Barbaroti. O objetivo da iniciativa, segundo o atleta, é abrir portas e se destacar no cenário do Jiu-Jitsu.

Desta forma, paralelo aos treinos, ele participou domingo, 12, no Rio de Janeiro, no Ginásio Arena da Juventude, de uma das competições mais importantes do ano: o Rio Summer Internacional Open da IBJJF. Gustavo competiu na categoria adulto, faixa roxa, peso médio (até 82,30 kg) e sagrou-se campeão. Ele três lutas duríssimas, sendo que finalizou as duas primeiras e venceu a final por 4 a 2. “Foi uma experiência única que reforçou ainda mais meu foco e determinação para esta temporada de 2025, na qual busco conquistar títulos nas melhores competições do Brasil”, disse”. Agradeço ao mestre Gledison Barbaroti por me conceder a oportunidade de me preparar para esta temporada com o Instituto Monte Olimpo, junto aos atletas da equipe Vision, e por me proporcionar a chance de competir em uma das competições mais importantes do ano”, emendou.

Gustavo também expressou sua gratidão ao Mestre Denis Catharina, e aos seus patrocinadores. “Sem o apoio deles nada disso seria possível. Ao meu pai, Valmir Berti, por todo o suporte nesta pré-temporada. Ainda restam algumas semanas de preparação aqui no Instituto Monte Olimpo e está sendo uma oportunidade única vivenciar uma rotina intensa com 4 a 5 treinos diários. Escolhi isso para minha vida, e sei que, com muito trabalho duro, o apoio do meu pai, dos meus patrocinadores e da minha equipe, farei uma temporada excelente e alcançarei ótimos resultados nas competições”, finalizou.

