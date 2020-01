São-carlense termina 2019 como a segunda melhor amazona no hipismo de São Paulo

A pequena Luiza durante competição realizada em 2019 - Crédito: Divulgação

Eficiente e com técnica apurada. E com apenas 8 anos. A são-carlense Luiza Casale Fauvel de Moraes terminou a temporada 2019 como a segunda melhor amazona na categoria 0,60m. Ela ganhou o Troféu Eficiência criado pela Federação Paulista de Hipismo para premiar a amazona (e/ou ginete) que melhor montou ao longo dos campeonatos regionais e estaduais realizados na temporada passada.

Luiza é amazona do Centro Hípico Damha e em 2019 competiu internacionalmente (na Bolívia), onde ficou entre as três melhores da competição. Em torneios regionais e estaduais, ele ficou sempre entre as melhores de sua categoria.

Treinada por Rogério Radaeli e Daniel Gobbo da Hipica Vila Real em São José do Rio Preto, Luiza ficou sabendo da conquista ao ver o nome no site da FPH, cuja divulgação aconteceu na tarde desta quinta-feira, 30. A definição do ranking foi feito após análise de participação da são-carlense durante toda a temporada de 2019.

“A conquista é importante, foi ela foi eleita a segunda melhor por um júri técnico, onde estão os melhores profissionais no hipismo no Estado. Ficamos orgulhosos e felizes e agradecemos ao técnico Rogério, pois tudo começou com ele e ao Daniel Gobbo. Ambos realizam um trabalho em conjunto”, disse Augusto Fauvel de Moraes, pai da amazona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também