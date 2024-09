São-carlense terá “três decisões” para buscar o título do Campeonato San Marino de Kart

Flavio Neto corre para buscar a liderança no Campeonato San Marino - Crédito: Divulgação

Acelerar e buscar três vitórias nas últimas três etapas. Com isso, buscar o título da categoria Sprinter (Novatos) do Campeonato San Marino de Kart. Esta é a meta do piloto são-carlense Flávio Neto, que estará presente neste final de semana no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia para a disputa da sétima etapa da competição.

Em segundo lugar na categoria, para que conquiste o título, basta vencer. Depende somente de suas forças. Nas últimas semanas Flávio tem focado em sua preparação com muita intensidade na preparação física para poder ter folego e aguentar as últimas três etapas.

“Só depende de mim conseguir fazer essas três últimas corridas com resultados bons para ser campeão”, disse. Tanto Flávio, como sua equipe está estão confiantes no resultado e não acreditam que seu kart possa a vir ter mais problemas como aconteceu na última corrida.

“Estou otimista e muito centrado nessas últimas corridas. Piloto, carro e equipe estão preparados ao máximo”, comentou.

A sétima etapa será neste sábado, 21, a partir das 13h com transmissão ao vivo pelo Youtube no canal San Marino Kart Oficial (https://www.youtube.com/@SanMarinoKartOficial/streams).

Leia Também