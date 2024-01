São-carlense se destaca na Europa e chama atenção de gigante do futebol português

Flávio em ação no futebol português: é cobiçado por times europeus - Crédito: FC Oliveira do Hospital/Divulgação

O periódico “A Bola”, tradicional jornal português publicou em uma matéria que foi ao ar no dia 15 de janeiro e assinada pelo jornalista Eduardo Pedrosa Marques. Que o atacante Flávio, formado nas categorias de base do Grêmio São-carlense tem chamado a atenção de vários clubes europeus. Entre eles um gigante português, o F.C. Braga, que disputa a primeira divisão do futebol profissional daquele país.

Segundo a reportagem, Flávio, com 18 anos, tem sido frequentemente utilizado pelo F.C. Oliveira do Hospital, que disputa a Liga 3 portuguesa (equivalente a terceira divisão. Segundo o jornalista português, após um período de adaptação, o atacante “começou a demonstrar a sua qualidade na formação serrana, tendo sido titular diante do Pêro Pinheiro e suplente utilizado frente ao Covilhã”. “Também no caso de Flávio Nascimento estamos a falar de uma aposta concreta da SAD do emblema oliveirense, razão pela qual o jovem ponta de lança rubricou contrato de duas épocas, ou seja, até 2025. É possível que o SC Braga reforce, nos próximos tempos, a observação aos dois jogadores, sendo que, caso os guerreiros do Minho decidam avançar para as suas contratações será, numa primeira fase, com o objetivo de os integrar na equipa B ou nos sub-23, para que possam, depois, estar preparados para darem o salto para o plantel principal”, informa a reportagem.

Em 2022, ainda no Grêmio, Flávio fez 9 partidas no sub17 e marcou quatro gols. No mesmo ano, chegou a fazer uma partida pelo sub20. Na temporada seguinte, o atleta fez três partidas no sub20 (pela Copa São Paulo) e em seguida passou a integrar a equipe sub23 e disputou o Campeonato Paulista sub23, onde fez quatro partidas e chegou a marcar um gol. Posteriormente foi contratado pelo time português como uma “aposta” para o futuro.

