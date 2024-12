São-carlense realiza sonho e faz primeira luta de Muay Thai na Tailândia

Crédito: Divulgação

O jovem lutador são-carlense Hendry Dato estará em ação neste sábado, 14. A partir das 21h (horário da Tailândia), entrará no ringue para encarar o japonês Yosuke Migaku. Serão momentos de muita emoção.

Orientado pelo técnico Anderson Machado, o talento são-carlense estará no berço do Muay Thai para realizar seu sonho e estrear na Tailândia. A presença são-carlense no país asiático foi graças ao apoio de Jos Mendonça, que abriu as portas de sua renomada academia para atleta são-carlense.

Tanto Hendry como o técnico Anderson contam com a força da torcida brasileira. “Que Hendry possa representar São Carlos e nosso país com a garra e determinação. Vamos juntos vibrar por mais essa conquista do Muay Thai brasileiro”, disse Anderson.

