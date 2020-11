São-carlense participa de competição que reúne os carros mais rápidos do Brasil

Crédito: Divulgação

Os apaixonados por carros preparados e turbinados tiveram um final de semana com muita adrenalina, com a realização da quarta edição do Armageddon – Desafio Entre Listas, uma competição que reúne os carros mais rápidos do Brasil.

As provas foram realizadas sábado, 21, no Autódromo Internacional de Campo Grande/MS e entre os participantes, estava o são-carlense Diego Simone, único representante da área 16.

Diego, além de piloto é preparador e integra a Kiwimotorsport. Na equipe são-carlense está ainda Paulo Simone.

