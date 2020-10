São-carlense mostra resistência e vence prova de Enduro de Motos em Morungaba

22 Out 2020 - 07h24

Imagine uma prova que reúne qualidades técnicas e de força. E em duas rodas? Para “apimentar” ainda mais a disputa, sendo no período noturno? Assim foi a segunda etapa do Hebs, realizada sábado e domingo, 17 e 18, na cidade de Morungaba/SP. A prova denominada Night Track, teve a participação de pilotos de todo o país e dentre eles, o são-carlense Kauan Gualter Arioli, 23 anos.

Válida pelo Campeonato Brasileiro de Hard Enduro de Motos, em sua categoria, a Nacional, o piloto da terra teve 21 adversários e após a disputa, conquistou a primeira colocação.

Mostrando resistência, muita determinação e técnica, Kauan comemorou a conquista e salientou ao São Carlos Agora que a prova é uma das mais competitivas de hard enduro e são disputadas em pistas muito difíceis de passar com a moto

“Foi uma prova muito difícil, ainda mais a noite. Foram três voltas com um percurso de aproximadamente 8 km. Foi bem técnica”, afirmou, salientando que ocorreu uma prova classificatória que antecedeu a oficial e na tomada de tempos, ficou em sétimo lugar.

“Tive que fazer uma prova de recuperação e fui ultrapassando meus oponentes até conseguir a liderança”.

Para esta competição, o piloto são-carlense disse que intensificou os três há aproximadamente um mês e neste período passou a fazer atividades no período noturno para se adaptar a prova de Morungaba. “Era para que eu pudesse ir me ambientando com a prova”, explicou.

O próximo desafio de Kauan é o Hard In Help, que será realizado na cidade de Socorro/SP, nos dias 7 e 8 de novembro. Segundo ele, a prova é válida pelo Campeonato Brasileiro de Hard Enduro e ainda pela terceira etapa do Hebs.

