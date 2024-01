São-carlense, João Victor estreia em casa e terá uma torcida especial

João Victor: “Estou ansioso para jogar com o apoio da nossa torcida, ainda mais por ser da cidade e por ter minha família por perto” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Jogar em seus domínios é importante para qualquer clube e para o jogador. Ter o apoio da torcida é uma “injeção” de ânimo diferenciada. Porém, o zagueiro João Victor, são-carlense de nascimento, terá um incentivo muito especial: o apoio de toda sua família.

Aos 21 anos, com 2,02 e um dos titulares do técnico Leandro Mehlich, o zagueiro é presença certa no jogo de sábado, 3, às 19h, quando o Grêmio São-carlense fará sua primeira apresentação no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A4. O adversário será o América de São José do Rio Preto, tradicional equipe do interior paulista.

Na temporada 2023, João Victor foi adversário e defendia o União Barbarense, e encarou o Lobo da Central nas quartas de final da então Série B.

Agora, com as cores tricolores da camisa gremista, quer fazer história. Ainda mais perante a torcida e seus familiares, dar o primeiro passo. “Vamos ser agressivos, buscar a vitória, deixar todos felizes e fazer de sábado, um dia especial”, disse, em entrevista ao São Carlos Agora.

João Victor evitou de falar em acesso a Série A3 ou até mesmo da classificação para a segunda fase da A4. Para ele, nestes primeiros jogos, o importante é se concentrar, buscar os pontos necessários e fazer com que todo o grupo evolua tática, técnica e fisicamente.

A entrevista

São Carlos Agora - Começar a competição com vitória, qual significado tem para o grupo e para você?

João Victor - Começar com vitória é importantíssimo. Passa a confiança que estamos no caminho certo, mas sempre mantendo os pés no chão pois sabemos que é só o começo.

SCA - Agora estrear em casa contra um time tradicional. Como espera que o Grêmio se comporte?

João Victor - O fato de jogarmos contra um time tradicional não muda nossa forma de jogar.Vamos ser agressivos na marcação, assim como no primeiro jogo, e quando tivermos a bola vamos jogar leves, claro que sempre obedecendo o que o Leandro (técnico) passa para a equipe.

SCA - A expectativa é que a equipe evolua ainda mais? O time vai atacar o América?

João Victor - Tenho certeza que vamos evoluir muito dentro da competição, ganhando ritmo de jogo e entrosando cada vez mais dentro de campo. Taticamente estamos evoluindo jogo a jogo e entendendo cada vez mais o que temos que fazer diante dos adversários.

SCA - Qual a expectativa de realizar a primeira partida na sua cidade natal jogando a favor da torcida e dos familiares?

João Victor - A expectativa é das melhores. Estou ansioso para jogar com o apoio da nossa torcida, ainda mais por ser da cidade e por ter minha família por perto. Se Deus quiser, vamos fazer uma boa partida e sair com a vitória pra deixar a noite de sábado ainda mais especial.

SCA - Tem a expectativa de uma boa torcida? Qual a importância dela pra empurrar o time?

João Victor - Sim, espero que tenha um público bom! Todos nós do Grêmio São-carlense convidamos os torcedores a irem para o estádio e nos apoiar do início ao fim.

