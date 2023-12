São-carlense irá participar do Seven Boxe Combat

Hooligan durante as atividades em Guarulhos: expectativa de uma boa luta - Crédito: Divulgação

O são-carlense Henrique "Hooligan" Arcanjo, 29 anos, 1,78 de altura, atualmente com 80kg e integrante da categoria Cruzador e Meio Pesado estará em ação neste sábado, 16.

Representando a equipe King Muay Thai e tendo como treinadores Anderson Machado e Ronildo Moura, Hooligan está em Guarulhos, onde participa de um Training Camp na Academia Coliseu Boxe Center.

Durante a semana, ele recebeu um convite para lutar no Seven Boxe Combat que acontece no Shopping Raposo em São Paulo. É um evento com lutas amadoras e profissionais com disputa do título Latino Internacional Americano da WBA.

Ao São Carlos Agora, o lutador disse que a preparação no Training Cup está sendo uma experiência incrível, com muitos treinos e aprendizado, salientando que a instituição surpreende com um projeto social onde ajudam as crianças e jovens a ter disciplina através do boxe

“Eu vim para aprimorar meu boxe e treino duas vezes por dia fora o físico e o cárdio. Quando não treino, fico em um alojamento de atletas para me alimentar e descansar”, disse, informando que no evento há lutadores de alto nível da Confederação Brasileira de Boxe, como Lila Furtado defensora de três títulos (cinturões) de campeã brasileira, latina americana WBC e campeã mundial UBO.

