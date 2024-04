São-carlense estreia em maratonas aos 59 anos

Tomé se prepara para a desgastante prova, com dedicação para o desafio que reunirá milhares de participantes do Brasil e do exterior - Crédito: Divulgação

Aos 59 anos de idade, a primeira maratona. Experiente, mas com a sensação de correr o sangue adolescente em suas veias. Ansiedade e nervosismo de um atleta que vai para o primeiro desafio.

Sentimentos que se misturam no corredor são-carlense Lourival Tomé da Silva. Aos 59 anos, irá correr a sua primeira maratona. Ou seja, 42,195 km de pura adrenalina, resistência e superação.

A prova escolhida é a maratona do Rio de Janeiro, com largada prevista para às 5h do domingo, 2 de junho. A largada e a chegada será na Avenida Infante Dom Henrique no Aterro do Flamengo.

São-carlense "da gema", Tomé se prepara para a desgastante prova. Metalúrgico aposentado e apaixonado por plantas (cuida de um espaço público no Jardim Santa Felícia onde já foi um lixão e hoje, uma área verde de respeito), se prepara com dedicação para o desafio que reunirá milhares de participantes do Brasil e do exterior. "Acordo todos os dias às 5h para treinar e depois ir trabalhar. Além dos treinos que não são fáceis, tem que ter também cuidados com alimentação. Por ser a minha primeira maratona a ansiedade já começa a tomar conta", relevou ao São Carlos Agora.

Tomé garantiu que sua paixão pelos esportes sempre esteve presente em toda sua vida. Já pelas plantas, começou há aproximadamente 12 anos, quando comecei a cuidar de uma área da Prefeitura no Santa Felícia em frente à sua casa. "Hoje posso dizer que consegui unir o útil ao agradável. Me considero uma pessoa feliz e realizada", finalizou, salientando que quer primeiramente completar o percurso. "A partir daí, o que vier, é lucro", finalizou.

