São-carlense estreia bem em torneio internacional de hipismo

Luiza terminou o primeiro dia com a oitava colocação - Crédito: Divulgação

A amazona são-carlense Luiza Casale Fauvel de Moraes, que representa a Hípica Damha, iniciou nesta quarta-feira, 26, de forma expressiva, a sua participação no maior campeonato de hipismo do mundo que está sendo realizado na Flórida (EUA).

Luiza fez sua estreia no Winter Equestrian Festival que teve início janeiro e termina no dia 29 de março e reúne os principais ginetes e amazonas do planeta.

Luiza participou da prova na categoria Jumper (80 cm) na pista 10 da Winter Equestrian Festival e competiu com 49 adversários. Na primeira passagem zerou a pista sem faltas e foi classificada para a prova de desempate que premia os melhores e mais rápidos que consigam fazer a prova no menor tempo e sem faltas. No desempate estava muito rápida e acabou passando direto do penúltimo obstáculo, o que gerou perda de tempo para retomar a pista e mesmo assim teve uma excelente colocação em 8º lugar.

As provas continuam nesta quinta-feira, 27 e sexta-feira, 28 com a grande final dos melhores classificados. Com a oitava colocação, Luiza continua na prova e tem chances de conquistar o título em sua categoria.

