São-carlense está Seleção Brasileira que disputa quartas de final hoje contra a Dinamarca

O ex-jogador e agora fisioterapeuta Daniel Santos: brilhando na campanha histórica da Seleção Brasileira em Oslo - Crédito: Fotos: Confederação Brasileira de Handebol e arquivo pessoal

O são-carlense Daniel Santos, ex-jogador de handebol, é o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Handebol, que está brilhando no Mundial Masculino de Handebol disputado na Noruega. Segundo o treinador de handebol de São Carlos, Valdir Barbosa, Santos foi um grande jogador e agora atua em outra função ajudando os atletas do handebol brasileiro. “É um grande ser humano e um são-carlense da gema”, afirma ele.

Em 2025, o Brasil já garantiu sua melhor campanha na história do Mundial masculino de handebol. Até agora, foram cinco vitórias em seis jogos e uma vaga inédita nas quartas de final do torneio. Para chegar tão longe, a seleção verde e amarela superou equipes tradicionais, como Noruega, Suécia e Espanha. Mas nenhuma delas tem o retrospecto recente da próxima adversária: a Dinamarca. Brasileiros e dinamarqueses duelarão nesta quarta-feira (29), às 13h30 (de Brasília), com transmissão do sportv2 e tempo real do ge.

Não é preciso se estender demais para explicar a pedreira que o Brasil terá pela frente nas quartas de final. A Dinamarca esteve nas últimas três decisões olímpicas e venceu duas delas, em 2016 e 2024. O time europeu ainda busca o tetracampeonato consecutivo do Mundial e triunfou nos seis jogos que fez na edição de 2025.

Desafio grande, o maior até agora, mas o Brasil já mostrou que pode derrubar gigantes. Vinha de jejuns de vitórias diante de noruegueses, suecos e espanhóis. Ainda assim, derrotou todos na campanha do Mundial. A Suécia é tetracampeã do mundo e dona de quatro pratas olímpicas, por exemplo. A Espanha tem dois títulos mundiais e cinco medalhas em Olimpíadas, incluindo o bronze em Paris 2024.

Para encarar a Dinamarca, o técnico Marcus Tatá tem alguns trunfos. Haniel é o artilheiro do Brasil no Mundial, com 28 gols em seis partidas. Rangel aparece entre os cinco melhores goleiros do torneio, com aproveitamento de 40% nas defesas. De uma forma geral, a seleção verde e amarela tem funcionado bem e dado boas respostas diante das dificuldades de cada jogo.

Confira as informações de Brasil x Dinamarca:

Data: quarta-feira, 29 de janeiro

Horário: 13h30 (de Brasília)

Local: Unity Arena, em Oslo, na Noruega

Onde assistir: sportv2. O ge acompanha em tempo real

