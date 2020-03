São-carlense está na contagem regressiva para o 3º Rally Minas Brasil

“Tenho boas expectativas para o rali, principalmente, por ser minha primeira participação”, disse o piloto são-carlense - Crédito: Divulgação

O mês de março começa com adrenalina e velocidade para o piloto Júnior Siqueira, que alinhará o seu UTV Maverick X3, no grid do Rally Minas Brasil

Faltam poucos dias para a terceira edição do Rally Minas Brasil – prova válida pela abertura dos campeonatos Brasileiro de Rally Cross Country (CBA) e Brasileiro de Rally Baja (CBM). De 06 a 08 de março, o piloto Junior Siqueira, de São Carlos (SP), disputará o pódio da categoria UTV Aspirado. A competição acontecerá nas cidades de Patos de Minas e Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais.

Organizado pela Rallymakers, o evento terá concentração no Parque de Exposições de Patos de Minas, localizado na Rua Maj. Gote, 1158, no bairro Alto dos Caiçaras. No local haverá praça de alimentação, espaço kids e shows com bandas locais.

“Tenho boas expectativas para o Rally Minas Brasil, principalmente, por ser minha primeira participação em uma prova de Rally de Baja (sempre fui piloto de rali de velocidade). Estou muito animado”, comentou Siqueira.

A abertura da área de box para as equipes será no dia 5, com início das atividades na sexta-feira, 6, com a secretaria de prova, vistorias técnicas dos veículos, briefing entre organização e competidores e, por fim, a largada promocional para saudar e agradecer a acolhida dos municípios.

Os motores serão ligados no sábado, 7, às 8h, com a largada dos carros para o trecho cronometrado e, simultaneamente, o prólogo para motos, quadriciclos e UTVs que definirá a ordem de largada para a primeira etapa das três categorias. “Essa tomada de tempo será em linha e bem próxima à cidade. Já o percurso do rali correrá pela zona rural com 100% de trechos inéditos. Posso garantir que será bastante técnico, com muitas curvas e diversos obstáculos naturais, bem exigentes como é característico das nossas provas em Minas Gerais. As estradas exigirão total atenção para obter os melhores tempos, pois não permitem muitos erros”, declarou o diretor executivo da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

A disputa continua no domingo, a partir das 8h, para a definição da segunda etapa das temporadas, bem como, os campeões do 3º Rally Minas Brasil. As inscrições estão abertas pelo site www.rallymakers.com.br.

