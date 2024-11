São-carlense encara mineiro em estreia no boxe profissional

Hooligan Henrique pratica artes marciais há 16 anos e compete nas modalidades de boxe, muay thai e kickboxing - Crédito: Divulgação

Após 16 anos de treinos e dedicação e participação em competições amadoras, chegou o tão esperado momento para o são-carlense Hooligan Henrique, de 30 anos. Ele fará sua estreia no boxe profissional no Seven Boxe Combat onde já passaram vários lutadores profissionais brasileiros como Lila Furtado e Patrick Teixeira. A competição acontece no Shopping Raposo, em São Paulo, no dia 7 de dezembro, sábado, a partir das 14h.

Hooligan vai encarar Talles Simão, de Belo Horizonte/MG, na categoria super médio 76kg. Nesta semana, ele segue para Guarulhos e irá treinar sob o comando dos treinadores Jefferson Acacio e seu irmão Nino com o intuito de aprimorar suas habilidades. "Não é fácil continuar nessa vida de atleta sem muito apoio, se sacrificando entre trabalho, treinos e dificuldades do dia a dia. Mas sou muito grato a Deus pelas pessoas que tem colocado em meu caminho, que sempre acreditaram no meu potencial fazendo eu me tornar minha própria inspiração. Me sinto orgulhoso do homem que me tornei através de muita determinação e disciplina que conquistei. Com isso encerro um ciclo e começo um novo. Assim é a vida e agora vou em busca do título de campeão brasileiro e acreditar no mundial. Tenho muita admiração por meus companheiros de treinos, meus treinadores e por todos lugares que passei nessa jornada. Obrigado a todos", disse Hooligan, antes de seguir viagem.

Dedicação e superação

Hooligan Henrique pratica artes marciais há 16 anos e compete nas modalidades de boxe, muay thai e kickboxing. "Sempre fui apaixonado pela luta e comecei ainda jovem aos 14 anos aprendendo a arte nobre (boxe) com o professor Dorival Alves em uma pequena academia com poucos recursos. Anos depois migrei para o MMA onde passei anos treinando e competindo pela antiga academia Clube de Lutas onde conheci os professores Ronildo Moura e Anderson Machado (atual treinador), uma pessoa pela qual tenho muito amor e respeito", disse.

Aos 24 anos Hooligan fez sua primeira luta, no boxe amador com vitória. Hoje soma 32 lutas em diversas modalidades com anos de experiência entre vitórias e derrotas. "Segui firme com meu propósito. Então, a convite do técnico Valdelei Sales comecei a treinar na ADPM, uma escola de boxe com atletas de alto nível como que hoje tem títulos importantes como as Olimpíadas de Paris 2024, IBA e WBC. Esperei muito por esse momento importante da vida carreira. Em São Carlos treino atualmente na King Muay Thai e faço parte da equipe do Coliseu Boxe de Guarulhos. Estou me preparando e treinando incansavelmente corpo, mente e coração", finalizou.

