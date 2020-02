São-carlense desafia o Rio Selvagem em Extrema/MG

Crédito: Divulgação

O Parque Municipal Cachoeira do Jaguari, em Extrema/MG, será o palco de um torneio nacional de canoismo que será realizado no Rio Selvagem nos dias 13, 14 e 15 de março.

São Carlos terá um representante no evento, o barbeiro José Rubens Alves, o Rubinho, de 56 anos que pratica a modalidade esportiva há seis anos.

Rubinho treina todos os finais de semana (sábado e domingo) com o intuito de aprimorar a técnica. Busca na modalidade superar os desafios e busca adrenalina ao enfrentar águas revoltas.

Em entrevista ao São Carlos Agora falou sobre sua paixão e contou um pouco a sua determinação, salientando que vai para Extrema buscar a primeira colocação em sua categoria.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - Treina em que local, e quantas vezes por semana?

José Rubens Alves - Treino em rios da região como o Jacaré Pepira em Brotas, o Jacaré Guaçu em Ribeirão Bonito e Gavião Peixoto, o Ribeirão do Feijão, no Broa, onde temos a maior cachoeira para treino da região, com mais de seis metros de altura em queda livre; o Pardo, em Caconde e São José do Rio Pardo.

SCA - O que atrai nessa modalidade esportiva e qual o motivo que começou a praticar?

Rubinho - O que atrai é a natureza, ver as belezas do local e sentir a adrenalina que envolve esse esporte. O motivo de começar foi o convite de amigos a entrar num caiaque. Desde então nunca mais parei.

SCA - Qual competição está prevista para você?

Rubinho - Gosto de ir em Extrema/MG, no rio Selvagem, com competição de alto nível para canoístas.

SCA - Esta competição é regional, estadual ou nacional. Terá aproximadamente quantos canoístas?

Rubinho - É uma competição nacional, onde reúne praticantes de todo o Brasil e até alguns de outros países. Geralmente mais 100 canoístas participam.

SCA - Onde será, qual a categoria e a data?

Rubinho - Será em Extrema/MG, categoria masters (acima de 50 anos). Será em março, nos dias 13, 14 e 15.

SCA - A meta é participar ou buscar a primeira colocação?

Rubinho - Minha meta e buscar a primeira colocação e também participar.

SCA - São Carlos tem muitos canoístas?

Rubinho - Infelizmente não tem. Temos um time de caiaque com oito integrantes: Rubinho, Beto Bortolotti, Fabinho, Joãozinho (12 anos), Saldanha, Mauricio, Edu e o Eduardo de Araraquara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também