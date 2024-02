São-carlense de 9 anos se dedica e sonha com futuro promissor na natação

João Ricardo é um novo talento que nasce na natação de São Carlos - Crédito: Divulgação

Com apenas 7 anos, deu as primeiras braçadas na água e se apaixonou pela natação. Após um ano de aprendizado, se transferiu para a Apanasc e sob o comando do técnico Luís Fabiano Ferrari, com apenas 8 anos, passou a competir em torneios oficiais.

Em 2023, com 9 anos, com a técnica mais apurada nos quatro estilos (livre, costas, peito e borboleta), o são-carlense João Ricardo de Oliveira, ainda na categoria pré-mirim, ‘caiu’ na água e acumulou conquistas e ao longo da temporada, os tempos melhoraram significativamente e esteve presente no pódio com frequência. Animado, o pequeno atleta sonha com um futuro promissor na modalidade.

No mês de novembro, em Votuporanga, ele disputou a Copa Paulista e conquistou duas medalhas de ouro nos 50m livre e 50m costas. Já no 50m borboleta, foi prata.

Segundo João Vicente Oliveira, o orgulhoso pai de João Ricardo, o filho estava em férias e em janeiro retornou aos treinos e no dia 16 de março terá o primeiro desafio em 2024, quando disputará um torneio regional que deverá acontecer na piscina da Recreativa, em Ribeirão Preto.

O São Carlos Agora conversou com o pequeno nadador e ele não escondeu que está animado e otimista. “Treino para conquistar mais medalhas e troféus. Me apaixonei pela natação e deixei a bola (futebol) de lado. A natação não causa lesão na gente. A gente treina certinho, mergulha e nada. Sem contar que é um esporte que eu adoro”, disse o pequeno são-carlense.

Questionado sobre seu futuro na natação, João Ricardo foi bem objetivo. Fã de Michael Phelps, multicampeão mundial e olímpico, disse que pretende seguir os passos do americano em conquistas. “Quero ser igual a ele. Vou me dedicar e ser um nadador profissional. Vou treinar para ser campeão paulista, brasileiro, olímpico e mundial”, finalizou.

