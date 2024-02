São-carlense de 13 anos brilha em torneios de Muay Thai

Hendry Eduardo é mais uma promessa do esporte são-carlense - Crédito: Divulgação

Mais uma joia do esporte são-carlense começa a brilhar intensamente neste início de 2024. Hendry Eduardo Dato, 13 anos, é um dos destaques no Muay Thai. Treinado por Anderson Henrique Machado, ele compete pela King Muay Thai.

Apesar de ter somente 13 anos, Hendry é um jovem experiente na modalidade esportiva. Acumula resultados expressivos e seu sonho é se tornar um lutador profissional e competir na Tailândia, onde nasceu o Muay Thai.

Com apenas 6 anos, ao passar em frente a uma academia e ver os treinos, se apaixonou pela modalidade esportiva. “Eu não dava aulas para crianças”, lembra Anderson. “Mas ao passar em frente a academia e me perguntar, comecei a treiná-lo. Com apenas 6 anos, iniciou na modalidade e podemos dizer que foi um pioneiro. Virou um atleta com ímpeto de luta. Ele tem o Muay Thai no coração. Nunca desiste”, elogiou o treinador.

Desta forma, Hendry galga importantes degraus nas competições em que participa. No dia 17 de fevereiro, em Carapicuíba, ganhou o cinturão em sua categoria (até 42 quilos) no Karacas Stadium. A competição é de nível nacional.

Treinando desde os primeiros dias de janeiro de olho na temporada 2024 que promete ser intensa. “Os treinos são intensos e desgastantes, mas o Hendry é determinado e que aumentar sua coleção de conquistas”, enfatizou Anderson.

Desta maneira ele tem mais duas competições agendadas para as próximas semanas. Em março, disputará o cinturão até 42 quilos do Pairojnoi Stadium, em Capivari e no mês seguinte, participará do Thai Kids que é o maior evento infanto-juvenil de Muay Thai do Brasil, no Portuários, em Santos.

Sonho ambicioso

Toda essa dedicação do são-carlense tem um motivo: ele pretende lutar todos os meses deste ano em muitos eventos. “Além de conquistas, ele quer adquirir experiência”, assinalou o técnico, uma vez que a meta de Hendry é se profissionalizar e lutar exterior. “Quiçá, poder representar São Carlos e o Brasil na Tailândia, país berço do Muay Thai. Ele se dedica ao extremo e acredito que pode ir longe e coroar sua trajetória nesta modalidade com muitas e expressivas conquistas”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também