São-carlense de 10 anos sonha alto no Paulista de BMX

João Guilherme estreia no Paulista e busca uma boa participação - Crédito: Divulgação

Entre os dias 2 e 3 de março, Indaiatuba recebe a primeira de oito etapas do Campeonato Paulista de BMX na Pista Luís Cláudio Katayama. São esperados mais de 500 pilotos de todo o país. O evento é aberto ao público, com entrada gratuita

No sábado, 2, acontece os treinos a partir das 14h30 e a primeira etapa do Paulista de BMX tem previsão de abertura para às 9h30. Entre os competidores, estará presente João Guilherme Rossi, de apenas 10 anos. Treinado por Everton Tom, integra a ASC (Associação São-carlense de Ciclismo).

Filho de Guilherme Haron Rossi e Kênia Caroline Gabriel da Silva, o jovem são-carlense irá disputar a categoria Boys 10 anos e a expectativa é a melhor possível.

Segundo o pai, João está focado para obter um resultado expressivo e a expectativa é que ele possa estar presente em todas as oito categorias do Paulista. “O meu filho irá disputar o Paulista com toda força e garra e terá nosso apoio”. Disse Guilherme, salientando que o filho terá adversários de alto nível. “Mas ele irá buscar o pódio. Fez uma preparação intensiva para a competição”, disse.

João Guilherme disputa o Paulista há dois anos. Em 2022 ficou em 3º lugar no ranking paulista e no ano passado, em 6º lugar.

