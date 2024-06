São-carlense de 10 anos é campeão paulista de Taekwondo

Caio brilhou e conquistou título paulista em São Paulo -

A nova geração do esporte são-carlense fez bonito mais uma vez. Desta vez no Taekwondo, com Caio Merola, de apenas 10 anos, conquistando o título do Campeonato Paulista da Fetesp (Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo). Ele compete pela equipe XFR e tem como treinadora Francielle Ramos.

As finais aconteceram na sexta-feira, 7 de junho, no ginásio do Ceret em Tatuapé, em São Paulo. Caio conseguiu vaga na seletiva ocorrido em Barra Bonita e venceu duas lutas na final estadual.

Caio competiu na categoria até 30 quilos e com essa vitória, carimbou o passaporte para disputar o Campeonato Brasileiro que ocorrerá em agosto, em local a ser definir. Inicialmente a competição seria no Rio Grande do Sul, mas devido a tragédia o local será mudado.

Após a conquista do título, Caio foca o próximo desafio que será a Copa AMT, em Ribeirão Pires, no próximo dia 30 de junho.

