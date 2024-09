São-carlense conquista vice-campeonato no BJJPro em Barueri

SIGA O SCA NO

Luana, primeira à direita, exibe com orgulho a medalha de prata conquistada no torneio - Crédito: Divulgação

A são-carlense Luana Soriano brilhou no BJJPro, realizado sábado, 14, em Barueri. O evento é uma das mais prestigiadas competições de jiu-jitsu do Brasil e organizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF). Entre os destaques, a atleta da Fábrica de Campeões que competiu na categoria Master 1, superpesado e brilhou ao conquistar o vice-campeonato em um desempenho admirável.

Luana, que é uma ex-atleta experiente de handebol, se dedica ao jiu-jitsu nos últimos anos e vem se apaixonando cada vez mais pela modalidade. Em sua trajetória no BJJPro, realizou duas lutas: finalizou sua adversária na primeira disputa e, apesar de uma excelente performance, acabou derrotada na final.

O desempenho de Luana foi celebrado por toda a sua equipe, incluindo seus professores Fernando e Rafael, que expressaram imenso orgulho pela conquista da atleta. "Ver a Luana brilhar em um campeonato tão importante nos enche de alegria. Ela está evoluindo rapidamente e ainda tem um grande futuro pela frente", declarou o professor Sebá, coordenador da Fábrica de Campeões B9JJ.

Com um espírito competitivo afiado e uma crescente paixão pelo jiu-jitsu, Luana está de olho nas próximas competições. Sua dedicação e amor pela arte suave mostram que essa é apenas uma etapa inicial em uma jornada promissora no tatame. Toda a sua equipe de treinamento está motivada e comprometida em continuar a apoiar a atleta em sua preparação para os desafios futuros.

A vice-campeã, agora com um novo desafio em vista, segue firme em sua trajetória de evolução no jiu-jitsu, e suas conquistas certamente servirão de inspiração para outros atletas que buscam crescimento no esporte.

Leia Também