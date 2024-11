São-carlense conquista título mundial de Jiu-Jitsu

Compartilhar no facebook

Orgulhoso, Gustavo exibe a medalha de ouro conquistada no Mundial - Crédito: Divulgação

O são-carlense Gustavo Henrique Berti, de apenas 17 anos, sagrou-se campeão mundial de Jiu-Jitsu na categoria juvenil, peso pesado até 84kg. No domingo, 24, ele disputou o Campeonato Mundial CBJJE no ginásio poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo e garantiu a medalha de ouro;

Integrante da equipe Família CT Coliseu e treinado por Denis Catharina, Gustavo realizou quatro lutas, sendo que três foram encerradas após finalizar o adversário.

Durante o campeonato, o atleta ainda era faixa azul, mas após a conquista foi graduado a faixa roxa.

Os resultados positivos fazem parte do dia a dia de Gustavo, já que no dia 28 de setembro ele já havia ganhado o Pan-americano da mesma organização.

Após o título mundial, Gustavo disse ao São Carlos Agora que a conquista representa a realização de um sonho de infância. “Tanto meu, quanto do meu mestre (Denis Catharina). Foram 9 anos de treinamento árduo ao lado da minha equipe para alcançar o objetivo de me tornar campeão mundial aos 17 anos”, afirmou.

Para obter esse título, Gustavo fez 4 lutas manteve 100% de aproveitamento. “Não sofri nenhum ponto ou vantagem, finalizei 3 adversários e venci a final por 2 pontos. Após essa competição, fui graduado à faixa roxa, o que simboliza um novo capítulo na minha trajetória. Estou focado e preparado para os próximos desafios, com a meta de repetir esse feito em 2025”, garantiu. “Minha gratidão vai, primeiramente, ao meu pai, Valmir Berti, e ao Adair Vendrusculo, que me apresentaram ao jiu-jitsu aos 8 anos de idade e sempre acreditaram no meu potencial. Não poderia deixar de agradecer também aos meus patrocinadores, que foram essenciais para tornar essa conquista possível”, finalizou.

