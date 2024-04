São-carlense conquista título do Campeonato X1 Cajamar

SIGA O SCA NO

Douglas Júnior e o goleiro Guilherme comemoram a conquista do cinturão - Crédito: Divulgação

A cidade de Cajamar/SP foi palco nos dias 6 e 7 de abril, de intensas disputas no campeonato organizado pela X1 Cajamar, com equipes de diversas cidades do interior paulista. Assim, disputada em uma quadra de futebol society, a competição ‘mano a mano’ prometia emoções e não decepcionou em sua expectativa.

Após uma série de jogos e momentos de pura técnica, o campeão emergiu e foi o são-carlense Douglas Júnior, liderando sua equipe com maestria, conquistou o título cobiçado: “O grande cinturão”.

Com muita habilidade e visão de jogo afiada, as virtudes foram decisivas para a vitória ao lado do seu goleiro Guilherme.

O torneio não apenas celebrou o talento dos jogadores, mas promoveu a camaradagem e o espírito esportivo entre os participantes. Com torcedores vibrantes nas arquibancadas, o evento foi considerado um verdadeiro sucesso, demonstrando o poder unificador do futebol.

