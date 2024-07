São-carlense conquista título de vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu

SIGA O SCA NO

No pódio, Willian comemora a conquista do vice-campeonato - Crédito: Divulgação

Mais um “talento da terra” brilhou no final de semana. William Neves, da equipe Romeu Bertho/Pedro Santos Jiu-Jitsu Gorila Team, conquistou o título de vice-campeão brasileiro de jiu-jitsu. Os combates foram realizados no ginásio poliesportivo do Ibirapuera, em São Paulo e foi organizado pela Confederação Brasileira Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE).

Willian, na categoria infanto-juvenil pesado (até 79 quilos) disputou o campeonato e fez três lutas duríssimas, com direito a uma final disputadíssima. De acordo com seu técnico Pedro Pereira, foi questão de detalhe ele não ter conquistado a medalha de ouro.

“O garoto está trilhando o caminho certo. Agora é corrigir pequenos erros e dar continuidade ao trabalho e na preparação física e mental do atleta”, disse o treinador.

