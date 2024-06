São-carlense conquista título de vice-campeã paulista de vôlei de praia

Giovana Garbuio ao lado do técnico Basílio Favoretto após a conquista em São Joaquim da Barra - Crédito: Divulgação

O esporte são-carlense brilhou na quarta-feira, 29 de maio, quando aconteceu a segunda etapa do Circuito Paulista de Vôlei de Praia (categoria sub17), em São Joaquim da Barra. A a dupla formada pela são-carlense Giovana Garbuio e pela ribeirão-pretana Isabela Souza conquistaram o vice-campeonato paulista, título inédito para as duas cidades.

Mesmo nunca terem jogado juntas, nem ao menos terem feito um treino sequer, as atletas tiveram um ótimo entrosamento e no decorrer da competição foram encaixando e se ajustando. Na semifinal ganharam da dupla de São José dos Campos, campeã da primeira etapa e na final perderam para Franca. Agora a dupla se prepara para a terceira etapa que acontecerá no final de agosto em São Bernardo do Campo.

