São-carlense busca pódio em prova de superação

Crédito: Divulgação

Muita poeira e adrenalina em um percurso de 46 quilômetros em um terreno acidentado e desafiador. Considerado técnico e muito difícil. Este é o desafio para este final de semana onde o são-carlense Kauan Gualter Arioli, de 23 anos, busca pódio na categoria Nacional do Hard In Help, um enduro de motos que acontece na cidade de Socorro nesta sexta-feira, 6, sábado, 7 e domingo, 8.

A competição integra o Hard Enduro Brasil Series (HEBS) e a cidade paulista recebe a terceira etapa. Kauan acredita que pelo menos 30 pilotos irão competir em sua categoria.

Para a prova, o são-carlense afirmou que se dedicou ao máximo e a sua meta é evoluir a cada etapa. “Treinei nos tempos livres e minha meta é me superar cada vez mais e conquistar meu espaço no esporte”, salientou, afirmando que por pouco não compete em Socorro por falta de um patrocínio.

“As despesas são altas e agradeço ao apoio da Economicar Auto Peças, Mário Cappelini, Clinica Diferencial Saúde, MT Motos e JK Amortecedores que me ajudaram e graças a Deus, deu tudo certo”, finalizou.

