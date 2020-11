São-carlense brilha em enduro de motos em Socorro

Crédito: Divulgação

O são-carlense Kauan Gualter Arioli, 23 anos brilhou na terceira etapa do Hair In Help (Hard Enduro Brasil Series), realizado no último final de semana na cidade de Socorro/SP. Na categoria Nacional, ao lado de 22 participantes, conquistou dois importantes pódios.

Kauan encontrou alguns obstáculos antes da competição, já que na quinta-feira, 5, sua moto quebrou e de última hora, foi com a do seu pai, que possui acessórios diferentes e uma forma diferente de pilotagem.

Assim, superando as adversidades que considerou previsíveis, o piloto são-carlense participou de um prólogo no sábado, 7, com uma pista considerada “top”, com pedras, troncos e vários obstáculos. Foram duas baterias.

Na primeira bateria Kauan ficou com o segundo lugar e na segunda, ficou com a primeira colocação. “Foi bem cansativo, pois a pista exigia demais dos pilotos. Mas não desisti e conquistei uma expressiva colocação”, afirmou.

No domingo, 8, a prova principal, com um percurso de 46 quilômetros e boa parte, dentro da mata. Kauan disse novamente que o percurso foi cansativo e muito técnico e após exaustiva pilotagem, chegou na quarta colocação.

“Acredito que fiz uma boa prova. Atingi a minha meta e saiu da terceira etapa com a satisfação do dever cumprido”, finalizou o são-carlense.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também