São Bernardo dá baile no Santos: 3 a 1 fora o baile

Jogadores do São Bernardo comemoram gol em cima do Santos - Crédito: Rafael Assunção/Ag. Paulistão

Na chuvosa noite desta quarta-feira, 29, o São Bernardo mostrou porque é líder do grupo D, com 12 pontos. Com autoridade, no estádio 1º de Maio, fez 3 a 1 no Santos, que permanece em segundo lugar no grupo B com 4 pontos.

A partida, pela quinta rodada do Paulistão, teve um roteiro emocionante, ainda mais porque o Peixe está prestes a anunciar o retorno de Neymar.

Guilherme abriu o placar para o Santos, com comemoração à lá Neymar, mas viu o Bernô virar com gols de Augusto, Lucas Tocantins e Lucas Rian.

Com o resultado, a equipe do Grande ABC dispara na liderança do Grupo D, com 12 pontos, quatro acima do Palmeiras. O Santos, está em segundo lugar do Grupo B, com quatro pontos e três atrás do Guarani.

O Santos entra em campo novamente às 20h30 do sábado, quando recebe o São Paulo na Vila Belmiro. O São Bernardo joga com a Inter de Limeira às 16h do sábado, no Levy Sobrinho.

