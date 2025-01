Santos tenta desbancar o líder São Bernardo no 1º de Maio

O Santos, de JP Chermont, encara o líder São Bernardo no 1º de Maio - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Apesar da 2ª colocação no grupo B com apenas 4 pontos, o Santos está em festa com o anunciado retorno de Neymar após 13 anos e às 18h30 desta quarta-feira, 29, enfrenta o São Bernardo no estádio 1º de Maio, no ABC Paulista. A partida vale pela quinta rodada.

O Bernô é líder do grupo D com 9 pontos e faz uma surpreendente campanha e entra com certo favoritismo para encarar o Peixe que ainda não se encontrou no Paulistão, com apenas uma vitória em quatro jogos.

O técnico Pedro Caixinha deverá promover algumas mudanças na equipe que foi derrotada pelo Velo Clube, no meio de semana, em Rio Claro.

Leia Também