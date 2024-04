Santa Mônica e Tijuco Preto lideram o Varzeano

Tijuco Preto é um dos líderes do Varzeano: 9 pontos em 3 jogos - Crédito: Divulgação

Com a realização de cinco partidas pela fase de classificação, foi concluída na tarde de domingo, 14, a terceira rodada do Campeonato Varzeano, promovido pela Liga de Futebol de São Carlos.

Os destaques ficaram por conta do Santa Mônica e Tijuco Preto. As duas equipes lideram o torneio denominado Cidade de São Carlos. Estão com 9 pontos e além de invictos, permanecem com 100% de aproveitamento.

O Tijuco Preto sofreu, mas conseguiu bater o Santa Eudóxia pela contagem mínima. O Santa Mônica também encontrou dificuldades, mas fez 2 a 1 no Mercenários.

Resultados

Tijuco Preto 1 x 0 Santa Eudóxia

Romeu Tortorelli 4 x 1 AGR 6

Red Bull 1 x 3 Polêmicos

Santa Mônica 2 x 1 Mercenários

São Carlos 8 2 x 1 ABC

Leia Também