Sanka City faz apresentação perfeita e goleia o Primavera

Sanka City, em ascensão na série prata, mandou 5 a 1 no Primavera - Crédito: Lourival Izaque

O dia chuvoso de domingo, 25, não atrapalhou a ‘fome’ de bola dos atletas das equipes que disputam a série prata da Champions Cup, promovida pela Liga Desportiva de São Carlos.

Ao todo foram 12 jogos durante todo o dia e um dos destaques foi a expressiva goleada do Sanka City em cima do Primavera por 5 a 1, pelo grupo A. Com o resultado, a equipe foi a 7 pontos e assumiu o quarto lugar. Já o adversário estacionou nos 3 pontos e está na 8ª colocação.

Quatro 100%

Concluídas três rodadas da fase de classificação do torneio amador, quatro equipes mantiveram a condição de 100% de aproveitamento. Ou seja: possuem 9 pontos após três jogos disputados.

No grupo A, o Botafogo e o Deportivo Sanka venceram todas as partidas, o mesmo fazendo o Mulekes da Vila e a Prohab, no grupo B.

Resultados da rodada

Barbaridade 0 x 2 Mulekes da Vila

Sanka City 5 x 1 Primavera

Bola de Neve 1 x 4 Jardim Jockey Club

Jardim Beatriz 2 x 3 Deportivo Sanka

Proara 0 x 1 União Douradense

Cometa Cristão 1 x 0 Centenário

Grêmio 2 x 2 Red Back

New United 1 x 5 Loz Bárbaros

Fluminense 1 x 1 Holanda

Botafogo 8 x 0 São Carlos 3

Flamingo 1 x 2 Paulistano

Pakabá 0 x 2 Prohab

