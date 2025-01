Sancacup começa no próximo domingo com a participação de 7.900 atletas

Sancacup - Crédito: divulgação

No próximo domingo (19/01), a partir das 19h, no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”, acontece a abertura oficial da 9ª edição da Sanca Cup, uma das maiores competições de futebol menor do Brasil, com 87 delegações, 360 equipes, envolvendo 7.900 atletas de 10 a 18 anos.

Organizado pela Associação Dinâmica, juntamente com a Cinbrala Agência de Inteligência Esportiva e com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Esportes e da Diretoria Regional de Ensino, a competição acontece de 19 a 26 de janeiro com equipes de nove categorias, do SUB-10 ao SUB-18.

Na última quarta-feira (15/01), foi realizada a reunião que definiu os últimos detalhes para realização da 9ª Sanca Cup com a participação dos organizadores do evento, do secretário de Esportes, Fernando Carvalho, do secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Michael Yabuki, do Comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos, do diretor de Fiscalização, Rodolfo Penela, de representantes do SAAE, da Saúde, da Educação e da Polícia Militar.

As partidas serão disputadas nos seguintes campos: de Água Vermelha (Avenida Bela Cintra s/nº); no Campo Vila Izabel (Rua José Casalle esquina com rua Santa Gertrudes); no Zuzão (Avenida Araraquara, s/nº, Vila São José); no Estádio Luís Augusto de Oliveira (Rua Desembargador Júlio de Faria, nº 800, São Carlos); no Chico Preto (Rua Cid Silva César, s/nº, Santa Felícia); no São João Batista (rua João Antônio Boni com rua Honduras) e no Paulistano (rua José Favoretto, Nº 219, Jardim Hikare).

Leia Também