Sanca Cup vai receber 7.000 atletas de 306 delegações

Na última terça-feira (16/01), foi realizada a reunião que definiu os últimos detalhes para realização da 8ª Sanca Cup com a participação do organizador do evento, Thiago de Jesus, do vice-prefeito Edson Ferraz, do secretário de Administração Regional, Walcinyr Bragatto, do presidente da Fundação Educacional São Carlos (FESC), Eduardo Cotrim, da Polícia Militar e de representantes de outras secretarias municipais envolvidas no evento.

A Sanca Cup é uma das maiores competições de futebol menor do Brasil, com 306 delegações, envolvendo mais de 7.000 atletas de 8 a 18 anos, de 15 estados brasileiros.

Organizado pela Associação Dinâmica, juntamente com a Cinbrala Eventos e com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria de Esporte e Cultura e da Diretoria Regional de Ensino, a competição acontece de 22 a 28 de janeiro com equipes de nove categorias, do SUB-10 ao SUB-18.

O vice-prefeito Edson Ferraz falou da logística que envolve várias secretarias do governo para o sucesso do evento. “É uma competição que requer uma certa organização por parte da Prefeitura, além do apoio da Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, outras secretarias também estão envolvidas, como a Secretaria de Comunicação, Saúde, SAAE, Trânsito, entre outros órgãos que são importantes para o sucesso dessa edição”, disse Ferraz, lembrando que o evento fomenta o comércio, principalmente as redes de restaurantes e hoteleira.

Thiago de Jesus, responsável pela organização da Sanca Cup, ressaltou a importância da parceria com a Prefeitura. “É uma competição de grande sucesso, de grande relevância, que vai movimentar São Carlos nos próximos dias, a Prefeitura é uma grande parceira, hoje a Sanca Cup é a maior competição do Brasil e isso só é possível com o apoio do município”.

A abertura da competição acontece na próxima segunda-feira (22/01), às 19h30, no Estádio Municipal Prof. Luís Augusto de Oliveira “Luisão”. A abertura e todos os jogos têm entrada aberta ao público.

