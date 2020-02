Salesianos São Carlos conquista dois troféus no retorno da Copa Guara

Crédito: Divulgação

Com uma delegação composta de 91 jogadores, divididos em 6 categorias, o Salesianos participou na última semana (de 25 de janeiro a 1° de fevereiro) da Copa Guará. Disputada na cidade de Guará-SP, a edição deste ano contou com a participação de 24 agremiações. Contando com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, através do secretário Edson Ferraz, a cidade de São Carlos foi representada nas categorias sub11, sub12, sub13, sub14, sub15 e sub16.

Como saldo positivo, o destaque ficou para as categorias Sub11 e Sub13, que conseguiram conquistar a 3ª colocação da competição em suas categorias. O Sub14 e Sub15 perderam nas disputas das quartas de finais, mas o Sub15 fez o artilheiro da competição, Allan Vinicius com 5 gols. Já as equipes Sub12 e Sub16 encontraram muitas dificuldades e não conseguiram a classificação na 1ª fase.

SUB11: Jogando com 5 jogadores com idade inferior (2010), o time mostrou muita força e determinação durante a competição. Classificado em 1º lugar no Grupo A, o time enfrentou o Olímpia B na semifinal. Numa manhã infeliz, a derrota por 2 a 0 colocou os meninos na disputa do 3º lugar. Nesta decisão, contra o Olímpia A, o time se superou e a vitória por 2 a 1 foi marcante para os jovens jogadores que, pela primeira vez, ficaram alojados fora da cidade para uma disputa. Destaque para o meia Vitinho, artilheiro da competição com 5 gols e para o volante Gabriel, vice-artilheiro com 4.

SUB13: Uma equipe que vem demonstrando muito crescimento e conseguindo bons resultados na sua trajetória, também fez um belo campeonato em Guará. Mesmo com alguns desfalques, o time passou da 1ª fase com a 1ª colocação do Grupo C. Nas quartas de finais, uma grande vitória de virada sobre o Caraguatatuba por 3 a 1. Já na semifinal, o time não conseguiu um bom rendimento e perdeu para o Olímpia pelo placar de 3 a 0. Na decisão de 3° lugar, um empate por 1 a 1 contra o Internacional, levou a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, vitória salesiana pelo placar de 5 a 4. Destaque para o atacante Vitinho, vice-artilheiro da Copa com 4 gols.

