RUGBY: Mais um desafio com a Seleção do Interior para atletas do São Carlos

Além do São Carlos, a Seleção Paulista do Interior será formada por jogadores dos times de Catanduva, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto enquanto a Seleção do Centro-Oeste conta com jogadores de Brasília, Cuiabá, Goiânia, Campo Grande e Manaus.

O confronto será realizado às 15h00, no Centro Olímpico - CO - UnB e a Seleção Paulista buscará manter o troféu para si, já que venceu o jogo da ida, em Ribeirão Preto, por 25 a 5.

O São Carlos é patrocinado pela Fisio & Cia e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, da 4life Academia, da Contabilidade Valverde e das Atléticas e Departamentos Esportivos da UFSCar e USP.

DESAFIO DAS SELEÇÕES

Seleção do Centro-Oeste x Seleção Paulista do Interior

Horário: 15h00

Local: Centro Olímpico - CO - UnB, Brasília - DF.

Neste sábado, 3, a Seleção Paulista do Interior vai até Brasília fazer o jogo de volta do Desafio das Seleções contra a Seleção do Centro-Oeste. E, no elenco da Seleção Paulista, nada mais nada menos que foram convocados 8 atletas do São Carlos: além de Bruno Turci, Felipe Santos, Guilherme Lippi, Leonardo Carniato, Octavio Gorla e Rhafael Zamineli - convocados também para a partida de ida -, foram convocados Elton Tanis Italo Inforzato. E, uma vez mais, o treinador do São Carlos, Jean Ferrarini, também será o treinador da Seleção do Interior.