Rodada no Cedrinho define os finalistas do campeonato 390

Ponte Preta encara o Top Real e tenta surpreender o adversário, considerado favorito - Crédito: Divulgação

Muita emoção está reservada para a manhã deste domingo, 8, no Cedrinho, quando serão realizados os jogos das semifinais do Campeonato 390 Clube Faber-Castell. As partidas serão únicas e definirão as equipes que irão lutar pelo título da temporada 2024.

Na primeira partida, logo às 8h, o Sindicato/WLM Engenharia enfrenta o CLC/Amaral Fotos Aéreas/Sucos Life e na sequência, às 10h, o Top Real encara a Ponte Preta/Amaral Fotos Aéreas.

Diante da campanha na fase de classificação, Sindicato/WLM e Top Real carregam o favoritismo, por manterem a regularidade e terminarem nas duas primeiras colocações.

De acordo com o regulamento, caso as partidas terminem empatadas, os finalistas serão conhecidos após cobrança de penalidades máximas.

